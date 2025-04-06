Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
Двое подростков-мотоциклистов пострадали в результате столкновения с автомобилем в Порхове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Двое 17-летних подростков, двигаясь на мотоцикле, столкнулись с автомобилем Chary на улице Первомайской.
В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала подростков в медучреждение Пскова.
Помимо скорой помощи на месте работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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