Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове

17:36, 04 апреля 2025, ПАИ

Двое подростков-мотоциклистов пострадали в результате столкновения с автомобилем в Порхове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Двое 17-летних подростков, двигаясь на мотоцикле, столкнулись с автомобилем Chary на улице Первомайской.

В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала подростков в медучреждение Пскова.

Помимо скорой помощи на месте работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.