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Происшествия

Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове

Двое подростков-мотоциклистов пострадали в результате столкновения с автомобилем в Порхове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двое подростков-мотоциклистов пострадали при столкновении с автомобилем в Порхове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Двое 17-летних подростков, двигаясь на мотоцикле, столкнулись с автомобилем Chary на улице Первомайской.

В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала подростков в медучреждение Пскова.

Помимо скорой помощи на месте работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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