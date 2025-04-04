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Общество

Выставку «Русская Голгофа» откроют в Великих Луках 7 апреля

Выставку «Русская Голгофа» откроют в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках в понедельник, 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Выставка «Русская Голгофа». Фото предоставлено администрацией Великих Лук

Открытие приурочено к празднику Благовещения и дню преставления патриарха Московского и всея Руси, святителя Тихона. Экспозиция рассказывает о мучениках и исповедниках первых лет революции 1917 года и террора. В центре внимания события 1922–1925 годов.

Выставка подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов. Проект стал частью будущего общероссийского музея памяти «Русская Голгофа».

Открытие состоится 7 апреля в 16:00. Посетить выставку можно ежедневно до 20 апреля с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископа Тихона избрали на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

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