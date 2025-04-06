Выпуск программы «Жизнь своих» на Первом канале будет посвящён Псковской области

17:57, 04 апреля 2025, ПАИ

Выпуск программы «Жизнь своих» на Первом канале будет посвящён Псковской области. Передача выйдет в эфир в воскресенье, 6 апреля, в 10:15 мск.

Автор и ведущий Евгений Кривцов исследовал «очень атмосферный город» Псков этой зимой, побывал на месте Ледового побоища, пообщался с жителями региона и теперь готов поделиться со зрителями самыми яркими впечатлениями.