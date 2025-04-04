Андрей Маковский – о дате 6 апреля 1654 года в истории Российского государства: Подписание царём Алексеем жалованной грамоты стало актом исторической справедливости

18:43, 04 апреля 2025, ПАИ

6 апреля 1654 года царь Алексей подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому о принятии области войска Запорожского в российское подданство. Об историческом решении, которое повлияло на расширение Российского государства и освобождение западнорусских земель от польской власти, рассказал депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

Он назвал 6 апреля 1654 года судьбоносной датой в истории Русского государства. «Подписание царём Алексеем Михайловичем жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому стало актом исторической справедливости – воссоединением разделённых русских земель. Этот документ не только подтвердил вхождение Малороссии в состав Российского государства, но и закрепил преемственность русской государственности от Киевской Руси через общую веру, культуру и борьбу против внешнего угнетения», – сказал спикер.

Андрей Маковский подчеркнул, что титул «всея Великия и Малыя России самодержец» впервые был использован в грамоте. Титул отражал не просто территориальные изменения, а восстановление единства русского народа, веками боровшегося с польско-литовским гнётом, отметил эксперт.

«Присоединение этих земель было освобождением, а не завоеванием, что особенно важно помнить сегодня, когда предпринимаются попытки исказить суть тех событий. Современная Россия, как наследница традиций и ценностей единого Русского государства, должна бережно сохранять историческую память, не допуская её переписывания. Это требует системной работы по просвещению, поддержки объективных научных исследований и защиты правды о совместном прошлом народов исторической Руси», – подытожил Андрей Маковский.