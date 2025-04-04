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Общество

Приуроченный к 600-летию основания Псковского монетного двора круглый стол прошёл в Пскове

Круглый стол, посвящённый 600-летию основания Псковского монетного двора, прошёл в «Точке кипения» ПсковГУ. Организаторами мероприятия стали дирекция института права, экономики и управления и отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

  • Круглый стол
    Фото: ПсковГУ
  • Круглый стол
    Фото: ПсковГУ
  • Круглый стол
    Фото: ПсковГУ
  • Круглый стол
    Фото: ПсковГУ

В работе круглого стола приняли участие представители региональных управлений Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, а также студенты института права, экономики и управления.

На встрече состоялась презентация банкноты нового образца номиналом 5 000 рублей. Участников также познакомили с макетом Псковского денежного двора, созданным по описаниям в исторических источниках сотрудником отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Мероприятие завершилось интеллектуальным командным квизом, разработанным студентами исторического факультета в рамках дисциплины «основы проектной деятельности».

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