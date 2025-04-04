Высокий уровень организации работы в Псковском перинатальном центре отметила Татьяна Буцкая

20:56, 04 апреля 2025, ПАИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая посетила Псковский клинический перинатальный центр сегодня, 4 апреля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.



Фото: Марина Гаращенко в телеграм-канале



Фото: Марина Гаращенко в телеграм-канале



Фото: Марина Гаращенко в телеграм-канале





Главный врач Мария Грищук провела мини-экскурсию по медицинскому учреждению. Татьяне Буцкой показали работу кабинета психолога для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора, школу недоношенных детей и региональные подарки, которые получают беременные при постановке на учет в женской консультации в рамках региональной программы профилактики абортов.

Татьяна Буцкая отметила высокий уровень организации работы в перинатальном центре, большое внимание руководства региона к социальной политике.

Далее между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве системы здравоохранения Псковской области и АНО «Выбор родителей». Будем совместно работать в вопросах популяризации грудного вскармливания, психологической поддержки и помощи роженицам.

В конце в формате круглого стола участнкии встречи обсудили проблемные вопросы социальной сферы с участием Первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, координатора регионального проекта «Крепкая семья» Елены Полонской, председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, начальника отдела семьи, женщин, детей и демографии комитета по социальной защите Марины Кирилловой.

«Завтра работаем в Псковской детской городской поликлинике», – добавила Марина Гаращенко.