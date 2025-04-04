Спорт, культура, развлечения: где провести выходные в Пскове

21:46, 04 апреля 2025, ПАИ

Начало апреля преподнесёт жителям и гостям Пскова множество спортивных, развлекательных и культурных событий. Подборку мест, куда можно отправиться с семьёй и друзьями, опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Пришла пора задуматься, как провести предстоящие выходные. По традиции публикую несколько вариантов, чтобы эти дни были яркими и интересными!» – сказал Борис Елкин.

Глава Пскова рекомендует поддержать псковских пловцов на соревнованиях. Мероприятие пройдёт в спортшколе «Барс» (набережная реки Великой, 16) в эту субботу, 5 апреля. Начало в 9:30.

Посетить музыкальную авантюру по мотивам фильма «Д’артаньян и три мушкетёра» можно в Псковском городском культурном центре (площадь Победы, 1) 5 апреля. Начало в 16:00.

Все желающие могут принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Будут работать площадки в ПсковГУ (площадь Ленина, 2) и библиотеке имени Курбатова (Профсоюзная, 2). Очный диктант пройдёт с 14:00 до 15:00. Написать диктант онлайн можно с помощью официального сайта акции.

Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром предлагается послушать в БКЗ Псковской областной филармонии (Некрасова, 24). Концерт пройдёт в субботу, 5 апреля. Начало в 18:00.

Мир современного русского неоклассического звучания откроет для всех желающих Псковская библиотека имени Вениамина Каверина (Октябрьский проспект, 7а). Мероприятие пройдёт в воскресенье, 6 апреля. Начало в 18:00.