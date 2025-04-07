О создании эксклюзивных композитов в Псковской области рассказал председатель совета директоров ГК «Титан»

09:33, 07 апреля 2025, ПАИ

О перспективах создания эксклюзивных композитов на базе будущего инжинирингового центра в Псковской области рассказал ПАИ председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Одно из назначений инжинирингового центра, строительство которого началось при заводе «Титан-Полимер», — воплощение научной мысли в практическое применение, разработка собственных технологий, научно-исследовательская и конструкторская работа, которая позволит перейти от лабораторных работ к пилотной установке.

Следующая стадия — промышленное производство. «Теперь у нас есть национальный проект «Новые материалы и химия», через который новые материалы должны прийти в народное хозяйство: в железнодорожную отрасль, судостроение, авиа- и автомобилестроение, — отметил Михаил Сутягинский. — Речь о сложных материалах, способных выдерживать высокие и низкие температуры, не подвергаться коррозии и служить продолжительное время».

В связи с этим на базе инжинирингового центра планируется реализовать проекты по разработке дефицитных для российского рынка полимерных продуктов. Специалисты центра будут разрабатывать технологии и внедрять в производство новые продукты на основе ПЭТ и ПБТ. Затем планируется создать технологию и освоить производство полибутилентерефталата, который позволит выпускать отсутствующие на сегодня в России композиты. Такие соединения будут служить в два-три раза дольше ныне существующих.

«Материалы, о которых идёт речь, на российском рынке будут нарасхват», — уверен Михаил Сутягинский.

Ещё один профиль работы инжинирингового центра — профориентационная работа, «поиск людей с тягой к научно-исследовательской деятельности и рационализаторству». «Наша задача — вырастить в инжиниринговом центре плеяду учёных, которые заявят о себе и выдадут на рынок очень важные, нужные продукты», — подытожил Михаил Сутягинский.

Напомним, 4 апреля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский дали старт строительству инновационного инжинирингового центра.