Антон Алиханов дал старт строительству инжинирингового центра на базе псковского завода «Титан-Полимер»

15:24, 04 апреля 2025, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский дали старт строительству инновационного инжинирингового центра на базе псковского завода «Титан-Полимер» сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Рабочие залили первые кубометры бетона в фундамент будущего центра, где будут развивать новые технологии и затем внедрять их на производство.

Антон Алиханов поздравил завод «Титан-Полимер» с началом строительства инжинирингового центра. «Надеюсь, в 2027 году будем открывать новый объект. Это первый такой проект в стране, – подчеркнул министр. – Президент поставил перед нами амбициозные задачи, создан нацпроект по технологическому лидерству. В новом инжиниринговом центре как раз будут разрабатываться и реализовываться новые технологии, востребованные во множестве отраслей. Успехов! Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку».

Михаил Ведерников отметил, что начало строительства – важное событие для всей Псковской области. «Мы начинаем строительство технологического кластера для молодых учёных со всей страны. Здесь можно будет разрабатывать новую продукцию и размещать затем на производстве. Уверен, что мы со всем справимся», – сказал губернатор.

Михаил Сутягинский поблагодарил министерство и правительство региона за поддержку кластера. «Мы по сути возвращаемся в эпоху, когда подготовка кадров начиналась со школьной скамьи», – констатировал руководитель компании.

Отметим, что перед началом церемонии для официальной делегации провели экскурсию по цехам завода, рассказали о продукции, которую производит предприятие.