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Косметолог рассказала об этапах вечернего ухода за кожей лица

Уходовые процедуры за кожей лица и шеи следует проводить за два часа до сна. Об этом рассказала химик-косметолог Наталя Ткаченко в интервью «Известиям».

Специалист посоветовала внимательно изучать состав средств для ухода за кожей. Особое внимание следует уделить умыванию. Важно организовать этот процесс так, чтобы не нарушить естественный баланс кожи. Можно использовать мицеллярную воду с маслами для снятия макияжа, а затем умыться энзимным гелем или пенкой. После этого можно нанести тоник. Эти средства помогают восстановить pH-баланс кожи и сохранить её здоровье и ухоженный вид.

Следующий этап – нанесение маски, отметила косметолог. После маски можно воспользоваться сывороткой или кремом.

По её словам, важно проводить эти процедуры за два часа до сна, чтобы полезные вещества успели впитаться. Также следует позаботиться о чистоте постельного белья, в частности наволочки для подушки. Нерегулярная стирка может спровоцировать появление акне и других нежелательных реакций.

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