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Общество

Пропавшую в апреле прошлого года женщину ищут в Псковской области

42-летнюю Лилию Мусаневу разыскивают полицейские Великих Лук. С 14 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и чёрные короткие сапоги. С собой у женщины был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

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