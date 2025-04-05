Следователей наградили в Псковском районе

14:30, 05 апреля 2025, ПАИ

Следователей наградили в ОМВД России по Псковскому району в преддверии Дня работника следственных органов МВД РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







«Следователи в своей повседневной деятельности сталкиваются с необходимостью решения самых сложных и ответственных задач. Ваша работа требует высокой степени профессионализма, самоотдачи и мужества. Я хочу поблагодарить каждого из вас за защиту интересов граждан, за ваш значимый вклад в дело борьбы с преступностью», – подчеркнул начальник ОМВД России по Псковскому району подполковник полиции Андрей Кабишев, обращаясь к присутствующим.

За образцовое исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в служебной деятельности, проявленную инициативу и профессионализм при исполнении служебных обязанностей почётными грамотами отмечены старший следователь следственного отдела майор юстиции Юлия Лобанова, старший следователь следственного отдела капитан юстиции Янина Фёдорова, следователь следственного отдела лейтенант юстиции Анна Бойдич, следователь следственного отдела младший лейтенант юстиции Карина Рашитова.

Напомним, что 6 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России.