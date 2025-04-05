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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Печорах

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На улице Мелиораторов дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Škoda. За рулём иномарки в состоянии алкогольного опьянения находился 44-летний местный житель. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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