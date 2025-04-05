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Общество

Кот Хатико из Дагестана скончался после семи лет на могиле хозяина

Кот Хатико из Дагестана, семь лет проживший на могиле хозяина, умер после долгой болезни. В феврале его привезли в Санкт-Петербург на лечение, но, как сообщила команда фонда «Усатый-полосатый» в соцсетях, спасти животное не удалось.

Кот Хатико из Дагестана скончался после семи лет на могиле хозяина. Фото: благотворительный фонд «Усатый-полосатый»

Хатико страдал от пневмонии, инфекционного перитонита и хронической почечной недостаточности. Петербургские ветеринары сделали всё возможное, но кот не выжил.

Сотрудники фонда выразили соболезнования и посвятили ему трогательный пост. Они отметили, что Хатико оставил след в жизни людей, сделав кого-то добрее и сильнее, а кому-то показав их слабость, и предположили, что в этом могла быть его миссия. Также они подчеркнули, что посмертное фото кота не будет чёрно-белым – он должен остаться в памяти таким же светлым, как при жизни.

Прах Хатико планируют вернуть в Дагестан и захоронить на могиле хозяина, где кот провёл свои последние годы.

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