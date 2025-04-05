Псковичка стала бронзовыми призёром всероссийских соревнований по фехтованию

19:08, 05 апреля 2025, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах, которые прошли в Коврове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая.

В соревнованиях участвовали 111 спортсменок из 13 регионов страны. Псковскую область представляли псковички Алёна Павлова и Ева Белоцерковская.

Белоцерковская заняла 15 место квалификационного отбора, без особых проблем дошла до полуфинала, где в равной схватке уступила Снежане Каменской – 11:12. Отметим, что бронзу также выиграла псковская воспитанница Татьяна Петрова – сейчас она представляет Москву.

В командных соревнованиях сборная Псковской области заняла четвёртое место, пропустив вперёд команды из Москвы и Московской областей. Всего участвовало 29 коллективов.

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