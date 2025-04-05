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Общество

Псковская городская поликлиника организовала забег, посвящённый дню здоровья

Псковская городская поликлиника совместно с организацией «5 вёрст» организовали забег, посвящённый дню здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе поликлиники.

В мероприятии приняли участие жители всех возрастов и уровней физической подготовки. С приветственным словом к участникам обратился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк. Он рассказал о значимости диспансеризации и подчеркнул возможности, которые предоставляет отделение медицинской профилактики, включая получение справок для спортсменов-любителей на основании пройденной диспансеризации к Псковскому марафону. «Это особенно актуально для тех, кто участвует в соревнованиях и желает удостоверить свое здоровье», – сказал он.

Для получения справки на участие в соревнованиях участникам достаточно просто сказать фразу: «Я за справкой на марафон», уточнили в пресс-службе. Псковский марафон пройдёт 20 апреля.

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