Пскович Артур Кулаков стал победителем Кубка командующего ВДВ по боксу

21:00, 05 апреля 2025, ПАИ

Пскович Артур Кулаков стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок командующего ВДВ» на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова. Соревнования прошли в Рязани, сообщает корреспондент ПАИ.

Команду псковской 76-й дивизии представляли Александр Раскатов, Ай-Демир Уржанай, Алексей Белавин, Дмитрий Чернов, Артур Кулаков, Кирилл Титов, Даниель Соколов и Кирилл Квасов.

В результате Раскатов уступил сопернику в полуфинале, завоевав бронзу соревнований. Кулаков же дошёл до финала, где в весе до 71 килограмма выиграл у Размика Хачатряна раздельным решением судей.

Сопровождали коллектив тренеры Вадим Голик, Игорь Карепин и Дмитрий Муратов.

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