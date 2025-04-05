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Хоккейный турнир «За честную игру» пройдёт в Великих Луках

Хоккейный турнир «За честную игру», посвящённый памяти двух игроков великолукского хоккея Виктора Соснова и Андрея Кузнецова, пройдёт в Великих Луках 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Хоккейный турнир «За честную игру» пройдёт в Великих Луках. Фото: Федерация хоккея Псковской области

«Два наших товарища оставили светлый и яркий след не только в великолукском, но и в псковском хоккее. Память, крепкая дружба, команда – вот незыблемая основа хоккейного содружества», – отметили в федерации.

В соревнованиях примут участие команды «ВелМаш», «Микрон», «Чайка» и «ЛукиСпорт». Они проведут полуфинальные игры, а затем пройдут матчи, распределяющие итоговые места. Победитель получит кубок турнира «За честную игру».

Также организаторы отметят лучших среди нападающих, защитников и вратарей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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