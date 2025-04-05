Тело пенсионера подняли из реки Великой

21:23, 05 апреля 2025, ПАИ

Водолазы областной службы спасения подняли из реки Великой в Островском районе тело мужчины 1955 года рождения, ранее потерявшегося в этом месте. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»







На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции и спасатели областной службы спасения. Обстоятельства выясняются.