Тело пенсионера подняли из реки Великой
Водолазы областной службы спасения подняли из реки Великой в Островском районе тело мужчины 1955 года рождения, ранее потерявшегося в этом месте. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции и спасатели областной службы спасения. Обстоятельства выясняются.
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