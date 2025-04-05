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Происшествия

Тело пенсионера подняли из реки Великой

Водолазы областной службы спасения подняли из реки Великой в Островском районе тело мужчины 1955 года рождения, ранее потерявшегося в этом месте. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Тело пенсионера подняли из реки Великой
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Тело пенсионера подняли из реки Великой
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Тело пенсионера подняли из реки Великой
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Тело пенсионера подняли из реки Великой
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции и спасатели областной службы спасения. Обстоятельства выясняются.

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