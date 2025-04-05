Ужесточить для банков штрафы за нарушение прав потребителей предложили в Банке России
Банк России предложил ужесточить штрафы для финансовых организаций за нарушение прав клиентов, пишет газета «Известия».
Эксперты отмечают, что с помощью таких мер регулятор борется с недобросовестной продажей финансовых продуктов. Так, некоторые банки не предоставляют полную информацию о рисках, навязывают дополнительные услуги или подменяют один продукт другим.
Сумма взыскания для банков-нарушителей составит от 0,1 до 1 % размера капитала кредитной организации.
Добавим, что Банк России также предложил ужесточить ответственность за использование криптовалют в расчётах внутри России, несмотря на возможность их применения в рамках экспериментального правового режима в международной торговле. В то же время регулятор положительно относится к использованию криптовалют во внешнеэкономической деятельности.
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