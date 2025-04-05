Учёные ПсковГУ создали цифровую систему диагностики рака шейки матки с применением ИИ

22:06, 05 апреля 2025, ПАИ

Учёные ПсковГУ и Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова создали цифровую систему для диагностики рака шейки матки с применением ИИ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПсковГУ.

Программа обновляемая, подходит для обучения новичков и в будущем может анализировать другие органы на наличие нкологии, уточняется в сообщении. Проект стартовал осенью 2023 года в рамках программы «Приоритет-2030» Минобрнауки России.

Проректор ПсковГУ Тарас Антал отметил, что медикам необходимы быстрые и неинвазивные методы оценки активности болезни на основе цифровых изображений. Нейросети же обеспечивают быструю и точную обработку данных, что делает крайне перспективным их применение в медицине.

Профессор ПсковГУ Наталья Иванова пояснила, что витебские коллеги разработали ПО для распознавания изображений, а псковские учёные обучили ИИ, загрузив и проанализировав цифровые снимки медицинских организаций. Искусственный интеллект ускорит обработку данных и снизит субъективность при диагностике стадий онкологии у пациенток. Если сейчас анализ снимков занимает от недели до двух, нейросеть выдаёт результат за 10–15 секунд.

Младший научный сотрудник лаборатории экологических исследований ПсковГУ Илья Тимофеев сообщил, что на данный момент в систему загружено 140 снимков здоровых тканей и тканей на разных стадиях рака. При этом ошибка минимальна даже при таком объёме. В ближайшие месяцы база вырастет до тысячи снимков, после чего начнутся апробации, экспертиза и патентование, что позволит приступить к внедрению программы.