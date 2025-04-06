О будущем урожае судили по народным приметам сегодня

09:00, 06 апреля 2025, ПАИ

Память жившего и проповедовавшего на заре христианства (в I–II вв. н. э.) святителя Артемия (Артемона) чтит сегодня православная церковь, сообщает calend.ru.

К этому времени в большей части Руси уже устанавливалась тёплая погода, снег начинал таять, и крестьяне, не успевшие заменить сани на телеги, рисковали повредить полозья.

Вечером начинались приготовления к великому празднику – Благовещению. Поскольку в этот день любая работа считалась грехом, люди старались завершить все неотложные дела заранее. Накануне праздника все православные собирались на вечернюю службу. В церквях в этот день традиционно освящали семена для посева. Существовало также поверье, что если девушка выстоит в церкви всю ночную службу, то она выйдет замуж за достойного человека.

Существовали и народные приметы, касающиеся погоды. Например, если ночь тёплая, это предвещает хорошую весну. Также обращали внимание на различные знаки, предсказывая урожай: если есть роса, то лошадям не потребуется овес и просо будет хорошим; дождь обещает лёгкий год для скота; если пойдёт снег, гречка уродится; а если ударит мороз, вырастут как просо, так и овёс.