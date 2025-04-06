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Общество

Врач выделила продукт, способствующий профилактике заболеваний щитовидной железы

Включение дорады в рацион помогает предотвратить заболевания щитовидной железы, так как она содержит йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По мнению гастроэнтеролога, дорада представляет собой источник питательных и легко усваиваемых веществ. В её составе содержатся йод, кальциферол, каротиноиды, фолиевая кислота, рибофлавин и другие витамины группы В, а также магний, кальций и множество макро- и микроэлементов.

В качестве альтернативы дораде можно рассмотреть не менее полезного и вкусного сибаса или более доступного черноморского луфаря, который также является сочным и богатым микроэлементами, добавила специалист.

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