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Общество

Псковичи рассказали, на что копят деньги

Каждый пятый пскович назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 – приверженцами стратегии «больше экономить», следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 марта по 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Наиболее распространенной причиной сбережений среди респондентов является накопление средств на «черный день» (33%). На втором месте находятся накопления для приобретения недвижимости (23%). Каждый пятый опрашиваемый откладывает деньги на путешествия. По 15% респондентов копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 14% указали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же сохраняют средства для покупки мебели, техники, гаджетов и других подобных товаров.

39% участников опроса откладывают в кубышку от 10% до 25% своих доходов, а каждый четвертый – менее 10%.

Мужчины чаще, чем женщины, накапливают средства для создания вкладов и инвестиций, обеспечения жизни после выхода на пенсию, покупки автомобиля и открытия собственного бизнеса. В то время как женщины чаще упоминают цели сбережений, связанные с будущим детей, медицинскими услугами, своим образованием и ремонтом.

Псковичи в возрасте до 35 лет чаще, чем их более старшие сверстники, откладывают средства на приобретение недвижимости, брендовых товаров, автомобилей, создание пассивных источников дохода, медицинские услуги, образование, ремонт и открытие собственного бизнеса. Молодежь также проявляет большее стремление к экономии. В то же время, жители старше 45 лет обычно предпочитают сохранять деньги для обеспечения жизни после выхода на пенсию.

Каждый второй респондент (49%) с доходом до 50 тысяч рублей накапливает средства для создания финансовой подушки. Каждый четвертый (26%) откладывает на отдых и путешествия. Среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей накоплений также стоит финансовая подушка безопасности (39%), а на втором – покупка недвижимости (35%).

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