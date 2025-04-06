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Спорт

Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии

Себежские спортсмены-ориентировщики выиграли золото, серебро, бронзу и второе командное место на соревнованиях в Белоруссии. Открытый чемпионат Новополоцка по спортивному ориентированию среди детей и молодёжи состоялся 5 апреля, сообщает газета «Призыв».

Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«Несмотря на снег, соревнования состоялись, и наши спортсмены показали отличные результаты», – отметили в газете.

  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»
  • Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
    Фото: газета «Призыв»

По результатам чемпионата первое место занял Устин Новик, второе – Артём Ермолаев и Анастасия Ермолаева, третье – Кирилл Матвеев и Богдан Арсентьев. Владислав Ермолаев остановился на четвертом месте, Анастасия Жгун на пятом.

В командном зачете Себеж занял второе место из 23 команд, набрав 573 баллов из 600 возможных.

«Огромное спасибо организаторам за радушный прием», – подчеркнул тренер Виталий Матвеев.

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