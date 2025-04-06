Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии

12:30, 06 апреля 2025, ПАИ

Себежские спортсмены-ориентировщики выиграли золото, серебро, бронзу и второе командное место на соревнованиях в Белоруссии. Открытый чемпионат Новополоцка по спортивному ориентированию среди детей и молодёжи состоялся 5 апреля, сообщает газета «Призыв».

«Несмотря на снег, соревнования состоялись, и наши спортсмены показали отличные результаты», – отметили в газете.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















По результатам чемпионата первое место занял Устин Новик, второе – Артём Ермолаев и Анастасия Ермолаева, третье – Кирилл Матвеев и Богдан Арсентьев. Владислав Ермолаев остановился на четвертом месте, Анастасия Жгун на пятом.

В командном зачете Себеж занял второе место из 23 команд, набрав 573 баллов из 600 возможных.

«Огромное спасибо организаторам за радушный прием», – подчеркнул тренер Виталий Матвеев.