Кинолог рассказал о страховании здоровья собак

12:58, 06 апреля 2025, ПАИ

Многие собаководы, всё чаще рассматривающие своих питомцев как детей, начинают задумываться о страховании их жизни и здоровья. Это может оказаться полезным в различных ситуациях, однако существуют и некоторые нюансы, которые могут значительно отразиться на кошельке владельца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил, что ещё относительно недавно страхование собак ассоциировалось в основном с причудами публичных людей. Однако сегодня это становится всё более популярной практикой, и многие владельцы стремятся обеспечить своим питомцам дополнительную защиту. В основном люди хотят покрыть расходы в случае болезни, нападения агрессивной собаки или при выезде за границу. Некоторые же желают защитить своих собак от кражи или оформить страховку на случай смерти, поскольку такие случаи тоже имеют место. При этом остаётся открытым вопрос, сможет ли выплата хоть как-то смягчить душевную боль от потери друга.

Кинолог рекомендовал при выборе страховых услуг учитывать породу и образ жизни питомца. По его мнению, многие из предлагаемых страховщиком опций могут быть не актуальны для спокойного домашнего животного. Однако владельцам, которые часто путешествуют, проводят много времени на улице или участвуют в выставках с собакой, стоит обратить внимание на расширенные пакеты, которые включают страховку от нападений других собак и различных травм, отметил Владимир Голубев.

Кроме того, он добавил, что наличие страховки на случай болезни может быть полезным, особенно если собака была взята из приюта. Обычно такие животные более подвержены различным заболеваниям, что может привести к значительным расходам.

Также не следует отказываться от услуг телеветеринарии и онлайн-консультаций, предлагаемых большинством страховщиков. Многие проблемы можно решить без необходимости визита в ветеринарную клинику, поэтому такая услуга может помочь владельцу сэкономить время и деньги, рассказал кинолог.

Президент РКФ предупредил, что с возрастом риски заболеваний у питомцев увеличиваются, и поэтому большинство страховых компаний не работают с животными старше 8-10 лет. Он также отметил, что то же самое касается щенков, так как минимальный возраст для оформления полиса составляет 2-3 месяца. Он подчеркнул важность учета этих факторов при выборе полиса.

Кроме того, он отметил, что многие страховые полисы содержат так называемую финансовую франшизу – это сумма, которую владельцу собаки всё равно придётся оплатить при наступлении страхового случая, а страховая компания покроет только расходы, превышающие эту сумму. Владимир Голубев настоятельно рекомендовал тщательно изучать условия страховки и лимиты, поскольку некоторые из них могут быть невыгодны для бюджета владельца собаки.

Он отметил, что, как правило, собаки за свою жизнь подвергаются большему риску, чем люди, и поэтому страхование домашних животных от непредвиденных обстоятельств является вполне справедливым решением. В завершение он добавил, что важно приобретать страховку в надежных и проверенных компаниях или государственных банках, многие из которых предлагают такие услуги.