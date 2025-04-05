Пропавшего в октябре мужчину разыскивают в Великих Луках

13:59, 06 апреля 2025, ПАИ

В Великих Луках продолжаются поиски 55-летнего Дмитрия Старова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз он выходил на связь 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловати.

Мужчина ростом 165 сантиметров, с худощавым телосложением. На момент исчезновения он был одет в черную кепку, синий бушлат, черный свитер и чёрные ботинки.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.