Выставка игрушек со всей России работает в одной из усадеб Изборска

22:14, 06 апреля 2025, ПАИ

В усадьбе купца Шведова в Изборске работает выставка «Родная сказка», где представлена большая коллекция народных игрушек: более 873 экспонатов со всей России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Здесь можно увидеть дымковских барышень, ярких филимоновских всадников, каргопольских зверей, загадочные свистульки из села Абашево Пензенской области и другие игрушки, узнать об особенностях традиций разных игрушечных промыслов России, вспомнить сюжеты любимых сказок или придумать свой.

Поближе познакомиться с самобытным псковским сказочным наследием можно в фольклорной программе «Родная сказка». Посредством сказки участники узнают о русских праздниках, традициях, ремёслах и элементах народного костюма, о которых можно не только послушать, но и увидеть их своими глазами и даже подержать в руках.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 в доме купца Шведова на улице Печорской, 32.

Узнать подробности и записаться для участия в программе «Родная сказка» можно по телефону (8 8112) 33-16-17.