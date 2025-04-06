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Спорт

Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный мастер» в Пскове

Более 170 участников собрал открытый городской турнир по карате «Юный мастер» в Пскове 5 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Он подчеркнул, что данные соревнования ориентированы на юных спортсменов и тех, кто не имеет значительного соревновательного опыта.

Идея турнира появилась несколько лет назад, успешно реализуется силами федерации и уже стала традиционной в соревновательном календаре.

  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный Мастер» в Пскове
    Фото: Антон Потебня

Соревнования были организованы при содействии комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Спортсмены из Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Великого Новгорода участвовали в соревнованиях по индивидуальному ката и индивидуальному кумите.

Антон Потебня поздравил всех участников с праздником спорта и результатами, показанными на турнире.

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