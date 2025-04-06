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Происшествия

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе

74-летний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести. ДТП произошло у деревни Ямм Гдовского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Мотоциклист госпитализирован в медучреждение Пскова.

  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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