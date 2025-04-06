Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Гдовском районе

15:27, 06 апреля 2025, ПАИ

74-летний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести. ДТП произошло у деревни Ямм Гдовского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мотоциклист госпитализирован в медучреждение Пскова.

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.