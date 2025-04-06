Врач назвал способ улучшить пищеварение

16:56, 06 апреля 2025, ПАИ

Стакан воды, выпитый за 20-30 минут до приема пищи, способствует улучшению пищеварения, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Олег Орехов.

Он также посоветовал распределять потребление воды на протяжении всего дня, а не пить её большими объемами за один раз. Кроме того, стакан воды натощак по утрам способствует активизации метаболизма.

Собеседник агентства отметил, что ранее все специалисты рекомендовали не пить воду во время еды, считая, что она разбавляет желудочный сок и замедляет переваривание, и лучше выпивать её через 1-1,5 часа после еды. Однако в последнее время многие нутрициологи и врачи утверждают, что стакан воды, выпитый во время еды, не оказывает пагубного влияния на организм.