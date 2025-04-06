18 человек погибли на водоемах Псковской области за три месяца

17:15, 06 апреля 2025, ПАИ

18 человек погибли на водоемах Псковской области за первые три месяца 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Основные причины гибели людей связаны с выходом на водоемы в период, когда действуют запреты на выход на лед, а также с пренебрежением мерами безопасности при нахождении на водоемах.

С началом весеннего сезона люди гораздо чаще отправляются на природу, включая посещение водоемов. Чтобы обеспечить свою безопасность, а также безопасность родных и окружающих, важно проявлять особую осторожность и следовать правилам поведения на водных объектах, подчеркнули сотрудники МЧС.

В МЧС также напомнили, что, согласно уточнениям Государственной инспекции по маломерным судам в Псковской области, до 30 апреля на водоемах региона запрещено использование моторных маломерных судов.

Кроме того, до 15 июня запрещено использовать прогулочные и маломерные суда с моторами на водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, во время рыбалки.

«В то же время выход на воду на весельных лодках, не оснащенных моторами, разрешен», – уточнили в пресс-службе.