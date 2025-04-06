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Культура

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Доме офицеров в Пскове. Фестиваль собрал участников из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Белоруссии, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Традиционный апрельский фестиваль в этом году был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Участники показали своё мастерство в различных жанрах: хореографии, инструментальной музыке, вокале, театральном искусстве и оригинальных жанрах», – подчеркнул Борис Елкин.

  • Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Помимо конкурсных выступлений, ребята также приняли участие в мастер-классах, а педагоги обменялись опытом на круглых столах, уточнил глава города.

«Благодарю всех участников, педагогов и организаторов за эти замечательные дни! Ваше творчество и энергия делают наш мир ярче!» – заключил Борис Елкин.

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