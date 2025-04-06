Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Пскове

17:36, 06 апреля 2025, ПАИ

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2025» прошёл в Доме офицеров в Пскове. Фестиваль собрал участников из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Белоруссии, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Традиционный апрельский фестиваль в этом году был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Участники показали своё мастерство в различных жанрах: хореографии, инструментальной музыке, вокале, театральном искусстве и оригинальных жанрах», – подчеркнул Борис Елкин.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









Помимо конкурсных выступлений, ребята также приняли участие в мастер-классах, а педагоги обменялись опытом на круглых столах, уточнил глава города.

«Благодарю всех участников, педагогов и организаторов за эти замечательные дни! Ваше творчество и энергия делают наш мир ярче!» – заключил Борис Елкин.