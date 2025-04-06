Псковичей приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды»

23:29, 06 апреля 2025, ПАИ

Псковичей от 14 лет приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Зарегистрироваться и стать частью команды добровольцев можно здесь.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдёт с 21 апреля по 12 июня во всех муниципальных образованиях Псковской области.

На сайте pos.gosuslugi.ru идёт прием предложений граждан в отношении общественных территорий, которые они хотят видеть благоустроенными в 2026 году. Общественные территории, прошедшие проверку и соответствующие всем требованиям законодательства, будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование.