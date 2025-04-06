Псковичей приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды»
Псковичей от 14 лет приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ПАИ в администрации Пскова.
Зарегистрироваться и стать частью команды добровольцев можно здесь.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдёт с 21 апреля по 12 июня во всех муниципальных образованиях Псковской области.
На сайте pos.gosuslugi.ru идёт прием предложений граждан в отношении общественных территорий, которые они хотят видеть благоустроенными в 2026 году. Общественные территории, прошедшие проверку и соответствующие всем требованиям законодательства, будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование.
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