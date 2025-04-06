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Общество

Военнослужащие привели в порядок территорию Псковского кремля

6 апреля в Псковском кремле военнослужащие приняли участие в субботнике и привели в порядок территорию крепости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник на постоянной основе сотрудничает с военнослужащими и организовывает для них экскурсии и программы на безвозмездной основе. В ответ они решили оказать посильную помощь и помогли в подготовке Псковского кремля к туристическому сезону.

«Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь. Ваш энтузиазм делает город Псков только краше и чище», – поблагодарили сотрудники музея-заповедника.

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