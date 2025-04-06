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Общество

Забавное видео о типах туристов в Псковской области выпустил инфоцентр

Туристско-информационный центр Псковской области выпустил забавный шотс о типах туристов, которые приезжают в регион. Видео выложено в группе ТИЦ в соцсети «ВКонтакте».

Согласно видео, среди туристов путешествующих по Пскову и области встречаются те, кто хочет успеть везде побывать и всё посмотреть за один день, те, кого интересуют только фотосессии на фоне достопримечательностей, любители театра, «собиратели» псковских барсиков и почитатели сувениров, которыми одаривают всех родных и знакомых.

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