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Общество

Почти две тысячи соотечественников получили помощь в псковском Центре содействия переселению

Псковскому Центру содействия переселению «Соотечественник» исполнился один год, напомнил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«В режиме «одного окна» здесь эффективно оказывают целый комплекс услуг для людей, которые приезжают в наш регион по госпрограмме переселения», - отметил глава региона.

За год работы почти 2 тысячи человек получили помощь в вопросах миграционного характера, жилищного обустройства, трудоустройства, устройства детей в детские сады и школы; 45 человек воспользовались Гостевым домом Центра; 150 человек получили помощь в поиске жилья и жилищном обустройстве с регистрацией. Более 900 соотечественников приняли участие в просветительских и патриотических мероприятиях. Созданы женский клуб «Соотечественницы Пскова» и консультационный пункт центра «Соотечественник» для иностранных студентов в ПсковГУ.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Люди не просто переезжают, но и успешно вливаются в жизнь региона. 71% переселившихся в прошлом году уже трудоустроены, а пятеро стали участниками СВО», - рассказал Михаил Ведерников.

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