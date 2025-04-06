74-летняя псковичка погибла во время пожара в собственном доме
6 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Нижние Галковичи Псковского района тела 74-летней женщины, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём. Другие люди во время пожара не пострадали.
Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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