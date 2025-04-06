74-летняя псковичка погибла во время пожара в собственном доме

19:01, 06 апреля 2025, ПАИ

6 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Нижние Галковичи Псковского района тела 74-летней женщины, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём. Другие люди во время пожара не пострадали.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.