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Общество

Сложные случаи лечения нервно-мышечных болезней разобрали на конференции в детской облбольнице

В детской областной клинической больнице прошла конференция научно-практической школы «Неомио» «Мультидисциплинарный подход – основная составляющая в лечении нервно-мышечных заболеваний». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: региональный комитет по здравоохранению

Специалисты обсудили вопросы диагностики и лечения нервно-мышечных заболеваний – спинальной мышечной атрофии и прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна, провели разбор сложных клинических кейсов на примере дифференциальной диагностики нервно-мышечных заболеваний.

Также в ходе разбора даны практические рекомендации трём пациентам с нервно-мышечными заболеваниями, чей осмотр состоялся прямо на мероприятии.

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