Сложные случаи лечения нервно-мышечных болезней разобрали на конференции в детской облбольнице

21:10, 06 апреля 2025, ПАИ

В детской областной клинической больнице прошла конференция научно-практической школы «Неомио» «Мультидисциплинарный подход – основная составляющая в лечении нервно-мышечных заболеваний». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Специалисты обсудили вопросы диагностики и лечения нервно-мышечных заболеваний – спинальной мышечной атрофии и прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна, провели разбор сложных клинических кейсов на примере дифференциальной диагностики нервно-мышечных заболеваний.

Также в ходе разбора даны практические рекомендации трём пациентам с нервно-мышечными заболеваниями, чей осмотр состоялся прямо на мероприятии.