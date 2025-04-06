Сложные случаи лечения нервно-мышечных болезней разобрали на конференции в детской облбольнице
В детской областной клинической больнице прошла конференция научно-практической школы «Неомио» «Мультидисциплинарный подход – основная составляющая в лечении нервно-мышечных заболеваний». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Специалисты обсудили вопросы диагностики и лечения нервно-мышечных заболеваний – спинальной мышечной атрофии и прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна, провели разбор сложных клинических кейсов на примере дифференциальной диагностики нервно-мышечных заболеваний.
Также в ходе разбора даны практические рекомендации трём пациентам с нервно-мышечными заболеваниями, чей осмотр состоялся прямо на мероприятии.
Сложные случаи лечения нервно-мышечных болезней разобрали на конференции в детской облбольнице
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