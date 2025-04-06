О псковских художниках, их союзе и воспитании чувств – в интервью с Виктором Лысюком

21:29, 06 апреля 2025, ПАИ

Чем заняты мастера Псковского регионального отделения Союза художников России? Почему Псковщина так вдохновляет на творчество? Как кисти станут инструментом празднования 80-летия Победы? Брали купцы Третьяковы деньги за искусство или нет? На эти и другие вопросы ответил заслуженный художник России, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, член Петровской академии наук и искусств Виктор Лысюк в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псков как кладезь

– Виктор Владимирович, вы родились в Одессе, учились в Ленинграде, а вся ваша творческая жизнь связана с Псковщиной. Как так вышло?

– Когда я учился в Академии художеств имени Репина, действовала система распределения выпускников. Во время учёбы неоднократно бывал в Пушкинских Горах, моя жена оттуда. Также познакомился с Семёном Степановичем Гейченко, легендарным музейщиком, первым послевоенным директором «Пушкинского уголка». Так и распределился в 1986 году на Псковщину.

В местном отделении Союза художников приняли меня очень тепло, сразу дали мастерскую на улице Народной, в которой до сих пор работаю. Поначалу жил в Пушкинских Горах, постоянно пропадал у Гейченко, писал этюды, встречался с художниками. Писал по заказу художественного фонда портреты передовиков, тематические картины, участвовал во всевозможных выставках. В 1990 году местные художники на общем собрании избрали меня председателем, я проработал два срока, потом занялся другими делами. А в 2006 году снова согласился занять эту должность и работаю до сих пор.

– Почему Псков так притягателен?

– Для художника Псков – кладезь. Это природа, история, памятники. Тут искать не надо ничего: выйдешь на улицу – и пожалуйста, пиши картину. А рядом Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Мне очень близка простота и ясность образов Пушкина, и у меня немало работ, с ним связанных. В музее-заповеднике есть моя картина «Пушкин в ссылке»: ночь, сирень цветёт, и Пушкин сидит на веранде, думает. Я писал портреты Гейченко и пейзажи, связанные с пушкинскими местами.

– Гейченко говорил, что в ваших картинах звучит эхо Пушкина, его стихов и строф.

– Семён Степанович был очень привередлив в отношении художников. Ко мне присматривался долго, со времён, когда я ещё учился. И сделать первую персональную выставку мне предложил именно он. Дал дорогу в творчестве.

– Какая работа запомнилась особо?

– В Москве решили сделать выставку картин с изображением кремлей – фортификационных сооружений в разных наших городах, и мне предложили сделать работу на эту тему. Я написал «Псковский кремль», она экспонировалась в рабочей резиденции Путина среди множества других работ. Мне запомнилась эта история, потому что вышла статья в газете «Культура» с моей фотографией на фоне этой картины. Потом «Псковский кремль» экспонировался и на всероссийской выставке, и на региональной выставке в Новгороде. Картина с большой историей. Она принесла мне золотую медаль Союза художников России и почётную грамоту Академии художеств России «Достойному».

Ремесло и вдохновение

– Какой художественный стиль вам близок?

– По моим складу характера, воспитанию и обучению мне близка реалистическая живопись, которая присуща изобразительному искусству с самого начала его существования, во все эпохи и все времена. Мне важно разговаривать со зрителем, передавать свои мысли и чувства простым и понятным языком. Именно реалистическая живопись наиболее доступна любому зрителю любого возраста. Но это не значит, что я отвергаю другие течения. Просто каждый художник по своему темпераменту, складу характера, воспитанию и образованию выбирает свой путь.

– Как рождается картина?

– Художник – человек эмоций, на него больше, чем на других, может действовать абсолютно всё: какой-то разговор, погода – солнечная или дождливая, мрачная и слякотная. И от этого рождается чувство, что нужно взять кисть и что-то запечатлеть. Иногда не хочется работать – неизвестно почему, просто такое эмоциональное состояние. А бывает, что вообще невозможно уйти из мастерской.

– Сочетается ли эмоциональность с ремеслом?

– Все великие художники прошлого в первую очередь осваивали ремесло – от растирания красок до копирования своих учителей. Это было обязательно. Малые голландцы не принимали в гильдию, если художник не выполнял условий ремесленной подготовки. Потому и остались в истории, что были профессионалами, а не сидели и не ждали прихода какого-то вдохновения. Я каждый день работаю в мастерской, это необходимо. Вот если скрипач ежедневно не будет заниматься по несколько часов, он потеряет мастерство. Так же и у нас.

– Зачастую непонятно, можно ли работы некоторых современных творцов назвать произведениями искусства.

– В советское время общество готовило зрителя, была большая насмотренность: ходили по выставкам, в музеи, читались лекции о живописи, истории искусств. Сейчас в основном зритель лишён таких знаний, и он в растерянности. Очень много ложных истин в изобразительном искусстве и в культуре в целом, зритель не может разобраться, хорошо это или плохо. И профессиональной искусствоведческой критики нет, некому объяснять зрителю, что такое настоящее искусство. Всё превращено в шоу, подсовываются ложные ценности под видом какой-то там свободы, а на самом деле разрушается духовная основа человека. Вот в этом вся беда. Союз художников, пожалуй, единственный остров, где есть настоящее. Если хочешь понять, обращайся туда, интересуйся, спрашивай – и тебе всё объяснят.

Союзная работа

– Сложно ли стать членом Союза художников России?

– Надо иметь профессиональное образование и участвовать в выставках. У нас постоянно проводятся выставки разных уровней – местные, региональные, всероссийские. Если сообщество принимает твои работы, это плюс к желанию вступить в Союз художников. В 2023 году у нас прошла региональная выставка, и по её результатам мы сразу приняли в союз девять человек, а в этом году – ещё четырёх. Сегодня в псковском региональном отделении 70 членов Союза художников России. Это живописцы, графики, дизайнеры, скульпторы, мастера прикладного искусства.

– Чем занимается Псковское региональное отделение Союза художников России?

– Основная задача – проводить профессиональные выставки. В нашем выставочном зале проходит 12 выставок в год – общих и персональных. Мы очень хорошо сотрудничаем с комитетом по культуре, нас подключают к проектам и выделяют средства на их реализацию. Уже лет 12 мы работаем с грантами. В октябре прошлого года получили субсидию регионального правительства на проект «Гражданское согласие – гарантия стабильности и процветания в обществе». Мы проводим совместные занятия по изобразительному искусству с детьми из разных псковских диаспор, из организации «Дети – наше будущее», из православных школ. Считаем, что это самая лучшая форма интернационального воспитания, создающая общность и стирающая негативные представления о других национальностях.

Была у нас и благотворительная акция: устроили выставку-продажу картин наших художников и все вырученные деньги – 200 000 рублей – передали в фонд СВО.

– Вы получили грант Президентского фонда культурных инициатив на проект «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага».

– Да. В рамках этого проекта проведём профессиональный пленэр. Художники поедут в Идрицу на этюды, изучат материалы, напишут портреты уроженца Псковщины Михаила Минина, который 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине, и четверых его однополчан. И проведём две выставки – в Себеже и в нашем зале Союза художников, а потом подарим эти работы Себежскому музею. К этой деятельности подключим также детей, с которыми проводим занятия каждую субботу, чтобы передать им знания о Знамени Победы. И ещё важно, что в этом проекте участвуют наши партнёры – Центр чеченской культуры «Барт» и его председатель Саид Дукаев отвечают за информационную часть проекта.

Воспитание чувств

– Вы много времени посвящаете обучению детей.

– Не все дети имеют возможность учиться в художественной школе. Мы же берём грант, поэтому каждую субботу в выставочном зале можно заниматься бесплатно, получая бумагу, кисти, краски. Занятия ведёт один из художников, преподающих в детской художественной школе или в школе искусств. Затем проводим выставки детских рисунков, ребята получают дипломы участников. Помимо этого, проводим экскурсии в мастерских художников, там же проводится мастер-класс: художник пишет небольшой натюрморт прямо на глазах у детей, и они просто в восторге. Также перед каждой новой выставкой в зале Союза художников проводим экскурсию, рассказываем, что это за художник, как он пишет. Всё направлено на воспитание у детей любви к искусству, на его восприятие.

– Есть ощущение, что в Пскове художественные выставки открываются чуть ли не каждую неделю.

– Да, сейчас возможностей выставиться очень много: выставочный зал Союза художников, галерея «Дар», Дом офицеров, другие места. Но везде свои критерии. В выставочный зал Союза художников мы стараемся брать профессиональные работы, держать марку. Зрители приходят постоянно, а в дни открытия вообще не протолкнуться. Большой плюс в том, что у нас свободный вход. Нельзя брать деньги за искусство. Третьяковы не брали.