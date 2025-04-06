Яйца и мясо для шашлыка подорожают накануне Пасхи и майских выходных

23:00, 06 апреля 2025, ПАИ

Яйца и мясо для шашлыка подорожают накануне Пасхи (20 апреля) и майских выходных, прогнозирует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Об этом пишет «Прайм».

Яйца могут подорожать в апреле на 4–7 %. Кроме того, незначительно, на несколько процентов, подорожают мука, творог, масло и маргарин: из этого набора готовят куличи.

Мясо для шашлыков также вырастет в цене перед началом дачного сезона. На фоне длинных майских праздников цена на него поднимется на 5–10 %.