В псковской пожарно-спасательной части № 3 приняли кошачье пополнение

23:38, 06 апреля 2025, ПАИ

Кошка Гаечка из пожарно-спасательной части № 3 в Пскове окотилась. Три пушистых котёнка не дают скучать ни своей маме, ни сотрудникам МЧС России, сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники части сменяют друг друга и заботятся о котятах. Милота и доброта царят вокруг», – рассказали в ведомстве.