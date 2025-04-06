В псковской пожарно-спасательной части № 3 приняли кошачье пополнение
Кошка Гаечка из пожарно-спасательной части № 3 в Пскове окотилась. Три пушистых котёнка не дают скучать ни своей маме, ни сотрудникам МЧС России, сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Сотрудники части сменяют друг друга и заботятся о котятах. Милота и доброта царят вокруг», – рассказали в ведомстве.
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