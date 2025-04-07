Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля

07:14, 07 апреля 2025, ПАИ

Всемирный день здоровья отмечают сегодня, 7 апреля. В этот день в 1948 году была создана Всемирная организации здравоохранения. Сейчас её членами являются 194 государства мира.

Всемирный день здоровья – глобальная кампания, направленная на привлечение внимания каждого жителя Земли к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Ежегодно Всемирный день здоровья посвящён проблемам, стоящим перед глобальным здравоохранением, и проходит под разными девизами. В 2025 году кампания проходит под девизом «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего». К мировому сообществу в области здравоохранения и правительствам стран обратятся с призывом активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности и уделять приоритетное внимание благополучию и здоровью женщин в целом. ВОЗ и партнёры также будут распространять полезную информацию по вопросам охраны здоровья во время беременности и родов, а также укрепления здоровья в послеродовой период.

Напомним, что в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове каждую пятницу выходит программа «Анамнез», в которой ведущие обсуждают с врачами различные темы, связанные со здоровьем человека. Со всеми эфирами, новостями и статьями можно ознакомиться здесь.