День рождения Рунета празднуют сегодня

08:14, 07 апреля 2025, ПАИ

День рождения Рунета празднуют сегодня, 7 апреля, пишет calend.ru. В этот день в 1994 году был зарегистрирован домен .RU и внесён в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров подписали соглашение «О порядке администрирования зоны .RU», и Россия была официально признана государством, представленным в интернете. Обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена возложены на Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей. До этого все отечественные ресурсы, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. После распада Советского Союза началось создание доменов новых независимых государств, появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня есть ещё один национальный домен верхнего уровня для России – .рф. Это первый в интернете домен на кириллице. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года, она была доступна для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих началась в ноябре 2010 года.