Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики

08:40, 07 апреля 2025, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Запад продолжат поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря, ожидаются осадки, переходящие в снег, и днём на севере и востоке только 0…−5 градусов, в южной половине – до 0…+5 градусов», – отметили в «Фобосе».

В Псковской области в понедельник, 7 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег и дождь. Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +3 до +8.