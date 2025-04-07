Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».
«На Северо-Запад продолжат поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря, ожидаются осадки, переходящие в снег, и днём на севере и востоке только 0…−5 градусов, в южной половине – до 0…+5 градусов», – отметили в «Фобосе».
В Псковской области в понедельник, 7 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег и дождь. Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +3 до +8.
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