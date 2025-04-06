Серию хищений из магазинов Пскова предотвратили росгвардейцы

08:53, 07 апреля 2025, ПАИ

Подозреваемых в хищениях из магазинов задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 апреля около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 23-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала продукты на сумму 1 400 рублей.

6 апреля около 15:00 тревожная кнопка сработала в гипермаркете на улице Труда. Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали 25-летнего псковича, который украл сладости.

По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.