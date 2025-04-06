«Криминальное чтиво»: две псковички погуляли с картой мужчины на 230 тысяч рублей

09:48, 07 апреля 2025, ПАИ

Две псковички «погуляли» с картой мужчины на 230 тысяч рублей. Теперь девушкам грозит до шести лет тюрьмы, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В декабре 2024 года нетрезвый пскович познакомился у гостиницы с двумя девушками. Они предложили ему арендовать квартиру и отдохнуть. Одна из девушек арендовала квартиру, и они направились туда на такси. По пути следования в квартиру они заехали в один из торговых центров, где мужчина отвел девушек в кафе и купил косметику на 21 тысячу рублей.

Приехав в квартиру, мужчина с девушками и водителем такси продолжил пить спиртное. Затем водитель такси ушел, чуть позже девушки тоже ушли, сказав, что скоро вернутся, а дверь в квартиру закрыли на замок. Мужчина уснул. На следующий день утром пскович проснулся в арендованной квартире один, однако из квартиры выйти не смог, так как дверь была закрыта. Он проверил личные вещи и обнаружил, что не хватает банковской карты, а его мобильный телефон разряжен. Тогда мужчина начал стучать в дверь и шуметь, его услышала соседка, которая по его просьбе позвонила хозяйке квартиры, та приехала, открыла дверь квартиры и дала ему зарядное устройство.

Включив телефон, мужчина проверил историю операций по карте и обнаружил, что на протяжении всей ночи и до 10:00 следующего дня кто-то снимал наличные с его карты, а также оплачивал покупки в магазинах города на общую сумму 230 тысяч рублей. Чуть позже вернулись две девушки, с которыми ранее мужчина распивал спиртные напитки. Он спросил, что за операции проводились по его карте, девушки ответили, что он сам производил покупки и сам снимал наличные. Однако мужчина понимал, что он не мог производить указанные операции, поскольку спал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.