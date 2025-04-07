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Общество

В Пскове начался региональный этап лиги дебатов «Истина»

Региональный этап лиги дебатов «Истина» начался в Пскове. Сегодня будут состязаться 17 команд из Пскова и северных районов области, передаёт корреспондент ПАИ. Дебаты проходят в здании Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

Фото: ПАИ

Организаторами дебатов вот уже пять лет является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Заявлены такие темы дебатов: «Любовь с первого взгляда невозможна», «Поколение Z сможет изменить мир к лучшему», «Клиент всегда прав», «Диеты только вредят здоровью», «Грантовые программы могут решить все проблемы молодёжи». Сегодня ученики 10-11-х классов будут демонстрировать ораторское искусство по первой и последней теме.

В этот раз состязания проходят при поддержке «Навигаторов детства» и Детсовета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области.

Обладатели кубка лиги дебатов «Истина» в своих возрастных категориях определятся в финале. Он пройдёт в конце апреля.

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