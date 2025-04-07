Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» второй раз подряд сыграл вничью на старте нового сезона

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» дома сыграл вничью с «Коломной» в матче второго тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч завершился со счётом 0:0, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

В первом туре великолукский коллектив также сыграл вничью. Игра с «Сатурном» завершилась со счётом 2:2. Согласно статистике, в матче с «Коломной» великолучане имели большой процент владения мячом – 61 на 39, а также чаще били по воротам – 11 раз против двух у соперника. Четырежды «Луки-Энергия» попала в створ. По итогам тура великолучане занимают девятое место, имея два очка в активе.

«Если будем забивать голы в свои моменты, будем побеждать. Но, к сожалению, не забили. Что в первом тайме могли реализовывать, что во втором. Я считаю, два стопроцентных момента у нас было», – сказал полузащитник «Луки-Энергии» Александр Коренблюм в послематчевом интервью.

«Мы старались играть первым номером, играть агрессивно. Неплохо получалось. Единственный момент – это, конечно, то, что мы создали четыре или пять стопроцентных голевых моментов и не реализовали. Осадочек остался от этой ничьей. Порадовало, что сыграли на ноль. Мало что давали создавать сопернику», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт дома против «Твери» 12 апреля. Начало в 15:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо
07 апреля 2025

ФК «Луки-Энергия» второй раз подряд сыграл вничью на старте нового сезона
06 апреля 2025

Более 170 участников собрал городской турнир по карате «Юный мастер» в Пскове
06 апреля 2025

Себежские ориентировщики выиграли медали на соревнованиях в Белоруссии
05 апреля 2025

Хоккейный турнир «За честную игру» пройдёт в Великих Луках
05 апреля 2025

Пскович Артур Кулаков стал победителем Кубка командующего ВДВ по боксу
05 апреля 2025

Псковичка стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по фехтованию
04 апреля 2025

ФК «Псков» сыграет в Кубке Северо-Запада по футболу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...