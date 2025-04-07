ФК «Луки-Энергия» второй раз подряд сыграл вничью на старте нового сезона

10:49, 07 апреля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» дома сыграл вничью с «Коломной» в матче второго тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч завершился со счётом 0:0, передаёт корреспондент ПАИ.

В первом туре великолукский коллектив также сыграл вничью. Игра с «Сатурном» завершилась со счётом 2:2. Согласно статистике, в матче с «Коломной» великолучане имели большой процент владения мячом – 61 на 39, а также чаще били по воротам – 11 раз против двух у соперника. Четырежды «Луки-Энергия» попала в створ. По итогам тура великолучане занимают девятое место, имея два очка в активе.

«Если будем забивать голы в свои моменты, будем побеждать. Но, к сожалению, не забили. Что в первом тайме могли реализовывать, что во втором. Я считаю, два стопроцентных момента у нас было», – сказал полузащитник «Луки-Энергии» Александр Коренблюм в послематчевом интервью.

«Мы старались играть первым номером, играть агрессивно. Неплохо получалось. Единственный момент – это, конечно, то, что мы создали четыре или пять стопроцентных голевых моментов и не реализовали. Осадочек остался от этой ничьей. Порадовало, что сыграли на ноль. Мало что давали создавать сопернику», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт дома против «Твери» 12 апреля. Начало в 15:00.

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