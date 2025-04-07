О предстоящих работах в самом древнем каменном храме Псково-Печерского монастыря рассказали специалисты

11:19, 07 апреля 2025, ПАИ

В Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря продолжаются реставрационные работы. Специалистам предстоит привести в порядок своды и стены, заменить оконные и дверные заполнения, отреставрировать старинные кафельные печи, установить вентиляционное оборудование. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Благовещенская церковь - первый каменный храм обители. Он построе в 1540 году игуменом Корнилием, освящён в 1541 году.

Своды храма украшают фрески XVI века. Можно рассмотреть 12 изображений, связанных с земной и небесной жизнью Богоматери. В алтарной части - композиции с изображением Святой Троицы, архистратига Михаила и архангела Гавриила, сюжет Боговоплощения Иисуса Христа и Причащения апостолов.

Подробнее об этом храме можно прочитать в публикации «Ветер шумит в клёнах: неизвестная история Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря».